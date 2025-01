Joshua Zirkzee neemt besluit over winters vertrek bij Manchester United

Joshua Zirkzee wil het huidige seizoen afmaken bij Manchester United, weet The Athletic. De 23-jarige spits, die een moeilijke start kende op Old Trafford, is niet van plan om deze winter al te vertrekken bij the Red Devils.

Volgens journalist David Ornstein hebben meerdere clubs uit de Premier League en andere Europese topcompetities geïnformeerd naar Zirkzee. De Schiedammer heeft echter laten weten dat hij niet wil vertrekken.

Zirkzee werd onlangs al na 33 minuten gewisseld tegen Newcastle United (0-2), waarbij hij werd uitgejouwd door zijn eigen fans. Engelse media wisten te melden dat Zirkzee tot tranen toe was geroerd in de spelerstunnel.

Afgelopen zondag werd de zesvoudig international van Oranje juist warm onthaald tijdens zijn invalbeurt tegen Liverpool (2-2) op Anfield. Even leek het erop dat Zirkzee in blessuretijd bepalend zou worden.

Zirkzee werd middels een goede steekbal weggestuurd, bewaarde het overzicht, maar legde de bal met een stuit terug op Harry Maguire. Daardoor schoot de Engelsman uit kansrijke positie hoog over.

Manchester United betaalde afgelopen zomer liefst 42,5 miljoen euro om Zirkzee los te weken bij Bologna. Het jeugdproduct van ADO Den Haag, Feyenoord en Bayern München tekende een contract tot medio 2029.

Zirkzee wist echter nog niet te overtuigen in Manchester. Na 28 officiële wedstrijden staat de teller op 4 doelpunten en 2 assists.