Joshua Zirkzee heeft duidelijke boodschap voor leiding Manchester United

Joshua Zirkzee heeft geen intentie om Manchester United deze maand te verlaten. Journalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport meldt dat de Nederlander zichzelf wil bewijzen op Old Trafford, waar hij pas sinds afgelopen zomer actief is.

Het huwelijk tussen Manchester United en Zirkzee is er vooralsnog een met de nodige uitdagingen. Hoewel Zirkzee vier treffers voor de club maakte, is hij lang niet bij alle supporters geliefd. Toen hij op 30 december tegen Newcastle United na 33 minuten naar de kant werd gehaald, kreeg hij een opmerkelijk fel fluitconcert over zich heen van de Man United-fans.

Bovendien is de Schiedammer lang niet altijd verzekerd van een basisplaats onder trainer Rúben Amorim, die de laatste weken steevast de voorkeur geeft aan Rasmus Højlund in de punt van de aanval.

Toch wil de van Bologna overgekomen Zirkzee niet vertrekken. "Hij heeft geen intentie om de club te verlaten. Hij wil blijven, zichzelf bewijzen en gelooft in zijn eigen kunnen", schrijft Plettenberg.

Dat nieuws is een tegenvaller voor Juventus, dat de Oranje-international probeerde te verleiden tot een (tijdelijke) overstap naar Turijn. Zirkzee heeft echter nooit aanstalten gemaakt om serieuze onderhandelingen te voeren met Juventus, dat zal moeten doorschakelen.

Corriere dello Sport meldde donderdag al dat Zirkzee twijfelde over een vertrek, daar dat voor hem zou aanvoelen als een 'persoonlijke nederlaag'. Bologna zou net als Juventus oren hebben gehad naar een tijdelijke transfer, maar ziet een rentree van de Nederlander deze maand niet gebeuren.

Dat er Italiaanse interesse voor hem is, mag geen verrassing heten. Zirkzee ontpopte zich afgelopen seizoen tot een van de sterren in de Serie A en leidde Bologna naar de Champions League. Man United had afgelopen zomer ruim veertig miljoen euro voor hem over.