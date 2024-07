Joshua Brenet staat in de concrete belangstelling van Dinamo Moskou en Istanbul Basaksehir

Joshua Brenet geniet concrete interesse van Dinamo Moskou en Istanbul Basaksehir, zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdediger is transfervrij op te pikken.

De inmiddels dertigjarige Brenet arriveerde in januari 2022 bij FC Twente en ontpopte zich daar al snel tot sterkhouder. De tweevoudig international van Curaçao wekte met zijn goede spel in De Grolsch Veste interesse van onder meer Feyenoord, maar van een transfer kwam het niet.

Brenet was ook afgelopen seizoen basisspeler bij Twente, tot zijn contract eind maart verscheurd werd door de Tukkers. Aanleiding was het rijden zonder rijbewijs, waar de rechtsback zich eerder al schuldig aan had gemaakt, en de bijbehorende veroordeling tot een maand celstraf.

Tegen die straf is Brenet in beroep gegaan, maar voor Twente was de maat vol en dus werd zijn contract verscheurd. Brenet is sindsdien clubloos, al maakte hij begin juni nog wel zijn debuut voor Curaçao in het WK-kwalificatieduel met Barbados (4-1 winst).

Brenet mikt volgens het AD al langere tijd op een buitenlands avontuur en dat lijkt er deze zomer van te komen. Zowel Dinamo Moskou als Istanbul Basaksehir toont concrete interesse in Brenet.

Daarnaast geniet Brenet ook interesse uit Griekenland, waar meerdere, niet nader genoemde clubs de verdediger uit Kerkrade op de radar hebben staan.

Brenet brak in 2013 door bij PSV, de club die hij vijf jaar later verliet voor TSG Hoffenheim. Na onder meer een half jaar op huurbasis voor Vitesse te hebben gespeeld, trok Brenet in januari 2022 naar Twente, waar hij 74 duels voor speelde. Daarin was hij goed voor veertien treffers en negen assists.