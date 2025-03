José Mourinho vermoedt UEFA-complot na verloren Europa League-finale

Na de uitschakeling van Fenerbahçe door Rangers FC (0-2, 3-2 na strafschoppen) op donderdagavond, bleef er voor José Mourinho slechts één kwestie hangen: volgens hem heeft de UEFA-arbitrage een afkeer richting de Portugees vanwege de voorvallen tijdens de Europa League-finale Sevilla en AS Roma in 2023 (1-1, 4-1 na strafschoppen).

Na de verloren finale uitte Mourinho felle kritiek op scheidsrechter Anthony Taylor, waarvoor hij tevens werd geschorst. Sindsdien, zo beweert hij, zijn veel arbitrale beslissingen in zijn nadeel uitgevallen. Ook tegen Rangers was hij ontevreden met de leiding.

“Eén team had drie penalty’s moeten krijgen. Als je er geen drie krijgt, krijg je er twee. Krijg je er geen twee, dan wel één. Als je er nul van de drie krijgt, dan is dat heel bijzonder”, aldus Mourinho tijdens de persconferentie. Hij suggereert dat de benadeling van zijn teams te maken heeft met de Europa League-finale van 2023.

“Het is vreemd hoe we in augustus werden uitgeschakeld in de Champions League-kwalificatie door een VAR-strafschop in de 120ste minuut. Wellicht hebben de tegenslagen van dit seizoen te maken met de finale in Boedapest (Europa League-finale 2023, red.).”

Toch wil Mourinho niet te ver gaan in zijn aannames: “Ik wil geloven dat het slechts pech is en dat het niet met iets anders te maken heeft”, hoopt de Portugese oefenmeester, die zichtbaar teleurgesteld is.

The Special One verklaarde verder: “We verdienden het om door te gaan, want we waren deze wedstrijd de betere. Tijdens de eerste wedstrijd waren we niet goed genoeg en maakten we zelf fouten. Nu hebben de VAR en scheidsrechter besloten dat penalty’s de beslissing moesten brengen.”

Fenerbahçe heeft in de Süper Lig al een verzoek ingediend om buitenlandse scheidsrechters hun wedstrijden te laten leiden, uit onvrede over de Turkse arbitrage. In februari vroeg de club om het restant van het seizoen te laten fluiten door buitenlandse scheidsrechters.