José Mourinho onthult voor welke oud-werkgever hij het minst voelt

Donderdag, 25 mei 2023 om 16:20 • Noel Korteweg

José Mourinho heeft van alle clubs waar hij gewerkt heeft het minste gevoel bij Tottenham Hotspur. Dat vertelt de trainer van AS Roma donderdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fiorentina van zaterdagavond. “Voor iemand met mijn geschiedenis en carrière is het vreemd dat het zo is gelopen”, aldus de Portugees over zijn tijd bij de Londenaren.

Mourinho stond gedurende zijn loopbaan achtereenvolgens aan het roer bij FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, opnieuw Chelsea, Manchester United, Tottenham en nu dus Roma. The Special One won overal waar hij kwam prijzen, maar bij the Spurs lukte dat niet. Mourinho was 86 wedstrijden lang de eindverantwoordelijke bij de Londenaren, maar kijkt niet per se met een goed gevoel terug op zijn tijd daar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Portugees wordt op de persconferentie van Roma gevraagd naar zijn relatie met de supporters van de Italianen. “Ik hoop niet dat mijn woorden verkeerd worden geïnterpreteerd door de fans van Tottenham, maar de club waar ik het minste bij voel is Tottenham. Dat komt met name omdat het stadion leeg was vanwege de coronapandemie en Daniel Levy me de finale van de EFL Cup ontnam (Mourinho werd enkele dagen voor de eindstrijd ontslagen, red.).” De wedstrijd op Wembley tegen Manchester City werd, met interim-manager Ryan Mason aan het roer, overigens met 1-0 verloren.

“Ik heb geen spijt en koester geen slechte gevoelens”, legt Mourinho uit. “Er werken veel aardige mensen bij Tottenham die ik het allerbeste wens, zelfs meneer Levy. Maar voor iemand met mijn geschiedenis en carrière is het vreemd dat het zo is gelopen. Uiteindelijk opende het de deur richting Roma en ik ben erg blij om hier te zijn.” De trainer voelde bij andere clubs wel ‘een hele sterke connectie’. “Ik geef altijd alles, zoals de supporters ook dagelijks kunnen zien. Ik ben een Roma-fan, een Real-fan, een Inter-fan... Ik zal altijd alles geven voor Roma, zoals ik dat ook voor alle andere clubs heb gedaan.”