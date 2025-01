José Mourinho heeft na glansrijke trainerscarrière in de top nog maar één wens

José Mourinho heeft als trainer bij diverse topclubs gewerkt en alles gewonnen wat er meer te winnen valt. De inmiddels 61-jarige coach, thans verbonden aan Fenerbahçe, wil in zijn trainersloopbaan graag nog één ding bereiken: bondscoach worden van een land en een eindronde meemaken.

''Ik wil een EK of WK meemaken als coach'', onthult Mourinho in een uitgebreid interview met Corriere dello Sport. ''Ik wil een land rond zijn nationale elftal verenigen, op dezelfde manier waarop ik dat al zo vaak heb gedaan met clubs en supporters.''

''Ik wil het doen voor het voetbal, voor wat deze sport vertegenwoordigt. Het zal ongelooflijk zijn'', hoopt de markante Portugees ooit een land naar een groot toernooi te kunnen loodsen.

Mourinho kijkt in het uitgebreide vraaggesprek met de Italiaanse krant ook terug op dingen die hij als trainer graag anders had gedaan. Hij heeft sowieso spijt van de beslissing om Real Madrid in 2013 te verlaten en terug te keren bij Chelsea.

''Dat ik 'nee' zei tegen voorzitter Florentino Pérez, daar heb ik spijt van'', erkent Mourinho jaren later. Hij zei tegen mij: 'Ga niet weg. Je hebt puin geruimd en het beste moet nog komen'. Ik wist dat dat helemaal klopte, maar ik wilde terug naar Chelsea na drie zeer uitdagende jaren in Spanje.''

Mourinho vindt tevens dat hij AS Roma had moeten verlaten na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla in 2023. De Romeinen verloren de strafschoppenserie en de coach uit Portugal haalde na afloop flink uit naar scheidsrechter Anthony Taylor, waarvoor Mourinho flink werd gestraft.

''Ik kan Boedapest (waar de finale plaatsvond, red.) niet onbesproken laten. Not vanwege de verwarring met Taylor, maar omdat ik toen niet direct ben opgestapt. Ik had Roma toen moeten verlaten. Dat deed ik niet en dat is een fout geweest.'' Mourinho werd zeven maanden later, na een serie slechte resultaten, ontslagen door de leiding van Roma.