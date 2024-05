‘José Mourinho aast op spectaculaire comeback in de Premier League’

José Mourinho aast op een tweede kans bij Manchester United, zo klinkt het. Volgens Manchester Evening News zou de Portugees vurig hopen op een terugkeer op Old Trafford, maar de technische leiding van the Red Devils lijkt weinig enthousiast over een hereniging.

"Mourinho heeft vertrouwenspersonen verteld dat hij naar Manchester zou 'lopen' om United voor de tweede keer te coachen, nadat hij in december 2018 door de club werd ontslagen", zo schrijft de doorgaans betrouwbare Samuel Luckhurst.

"De tweevoudig Champions League-winnaar is een vriend van Manchester United-mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe. Echter verwacht Mourinho geen toenadering van zijn voormalige club."

De voormalig succestrainer van Chelsea en Real Madrid is clubloos sinds zijn ontslag bij AS Roma in januari. Teleurstellende resultaten lagen ten grondslag aan zijn gedwongen vertrek.

De geruchten omtrent de trainerspositie bij Manchester United gaan de laatste weken in veelvoud rond. De toekomst van de huidige manager, Erik ten Hag, leek enigszins zeker. The Athletic meldde begin mei namelijk dat the Mancunians de toekomst inplannen met Ten Hag aan het roer.

De afstraffing op bezoek bij Crystal Palace maandag (4-0) betekent naar verluidt echter dat de voormalig Ajacied wederom op zijn tellen moet passen. Plaatsing voor de Champions League heeft Manchester United al uit het hoofd gezet en ook deelname aan een ander Europees toernooi is allerminst zeker.

Momenteel bezetten Ten Hag en co de achtste plaats in de Premier League. Met drie speelronden te gaan heeft Manchester United een achterstand van twee punten op nummer zes Newcastle United, terwijl Chelsea op doelsaldo boven the Red Devils staat.

Op 25 mei wacht de FA Cup-finale, waarin Manchester United het opneemt tegen stadgenoot Manchester City. Het winnen van het belangrijkste Engelse bekertoernooi geeft recht op een Europa League-ticket.

