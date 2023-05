Jordi Cruijff laat Laporta in ‘emotioneel gesprek’ weten te vertrekken bij Barça

Dinsdag, 16 mei 2023 om 15:49 • Noel Korteweg

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen bij Barcelona, zo maken de Catalanen bekend via de officiële kanalen. De zoon van Johan Cruijff heeft dinsdagochtend tijdens ‘een emotioneel gesprek’ aan president Joan Laporta laten weten dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De sportief directeur van Barcelona gaat na twee jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Het vertrek van Cruijff betekent dat er nog een vacature vrijkomt in de sportieve tak van de directie van Barcelona. Eerder vertrok ook al directeur profvoetbal Mateu Alemany. De Spanjaard staat op het punt om te tekenen bij Aston Villa in de Premier League. Barcelona is met oud-speler Deco in gesprek om Alemany op te volgen in het Spotify Camp Nou.

Cruijff werd intern gezien als potentiële opvolger van Alemany, maar heeft nu dus besloten om Barcelona na twee jaar te verlaten. De 49-jarige oud-voetballer was in het seizoen 2021/22 technisch adviseur van de Catalanen alvorens hij vorig jaar zomer promoveerde tot sportief directeur. “Gedurende zijn twee seizoenen hier heeft Cruijff een belangrijke rol gespeeld in de reconstructie van het eerste elftal met een aantal extreem wijze beslissingen”, zegt Barcelona in een statement.

“Hij liet ook zien over het vermogen te beschikken om goede relaties op te bouwen met de technische staf van de club. Barcelona wil Cruijff bedanken voor zijn belangrijke contributie als onderdeel van de directie en wenst hem al het geluk in zijn verdere professionele carrière”, aldus de Spanjaarden. De achtvoudig international van Oranje speelde 54 wedstrijden voor Barcelona tijdens zijn carrière.