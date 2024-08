Jordan Teze ruilt PSV definitief in voor AS Monaco

Jordan Teze is PSV'er-af. AS Monaco neemt de rechtsback definitief over van de Eindhovenaren, zo melden beide clubs op de kanalen. Met de transfer is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid, exclusief twee miljoen euro aan bonussen.

Teze was maandag al in Monaco om zijn overstap af te ronden. De medische keuring leverde geen problemen op en dus konden de handtekeningen gezet worden. De verdediger tekent in de Ligue 1 een contract tot medio 2029.

Daarmee is een kleine transfersaga tot een einde gekomen. Eerder deze maand weigerde Teze, die al met zijn hoofd bij de transfer naar Monaco zat, in actie te komen tijdens de seizoensopener van PSV tegen RKC Waalwijk (5-1 winst).

Ligue 1 Lyon OL 2024-08-24T15:00:00.000Z 17:00 Monaco ASM

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Peter Bosz kon de actie van zijn pupil allerminst waarderen en even later kwam Teze terug van zijn besluit. De rechtsachter nam plaats op de reservebank en viel twintig minuten voor tijd in, terwijl van de tribune een mengelmoes van gefluit en gejuich te horen viel.

Een week later was de transfer nog altijd niet afgerond en dus zat Teze ook tegen Heracles (1-3 winst) 'gewoon' bij de wedstrijdselectie, met opnieuw een invalbeurt tot gevolg. Twee dagen later wordt het geduld van de rechtsback beloond en heeft hij zijn overstap te pakken.

Daarmee komt na zeventien jaar een einde aan Teze's tijd bij PSV. De vleugelverdediger stroomde in 2007 in in de Eindhovense jeugdopleiding en zou daarna alle beloftenelftallen vertegenwoordigen. Teze eindigt in de hoofdmacht op een totaal van 189 wedstrijden, 4 goals en 23 assists.

Opvolger

Ondertussen is PSV druk bezig met het versterken van de achterste linie. Met het definitieve vertrek van Teze, de vertrekwens van Olivier Boscagli en de toch al enigszins geïmproviseerde defensie in de eerste paar duels van het nieuwe seizoen, is de nood voor nieuwe verdedigers hoog.

Onder meer Gonzalo Montiel (27) is in beeld in het Philips Stadion. Er werd reeds geïnformeerd naar de Argentijnse rechtsback van Sevilla, maar concreet in de markt is PSV nog niet voor hem.