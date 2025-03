Jordan Henderson pakte ploeggenoot bij Ajax aan om zijn eetpatroon: 'What the f*ck are you eating?!'

Voetbal International heeft in een uitgebreid stuk stilgestaan bij de ongekende fitheid die Ajax dit seizoen tentoonspreidt. De ploeg van Francesco Farioli lijkt geen last te hebben van een griepgolf, een doordeweekse uitputtingsslag of een aantal blessuregevallen.

VI schrijft hoe Farioli sinds zijn binnenkomst bij Ajax hamert op de fitheid van zijn spelers. Waar aan het begin van het seizoen zowel extern als intern vraagtekens werden gezet bij zijn roulatiebeleid, plukt Ajax nu de vruchten van zijn aanpak. De Amsterdammers zijn heel vaak trefzeker in de laatste twintig minuten van een wedstrijd.

Marijn Beuker, ‘Director of Football’, zag na zijn aanstelling in december 2023 hoe de topsportmentaliteit binnen de club verdwenen was. Hoewel er voldoende kennis en bereidheid was, ontbrak het aan een duidelijke structuur en effectieve communicatie. Ajax heeft dit aangepakt door verantwoordelijkheden te verduidelijken, een heldere richting te bepalen en saamhorigheid te bevorderen. De aanwezigheid van een topsportcoach met expertise in de fysieke aspecten van de sport is hierbij waardevol gebleken.

Zo werd Martijn Redegeld in januari van 2025 aangesteld als Head of Nutrition. Hij verdiende zijn sporen als fysiek trainer bij de wielerploeg van Jumbo-Visma. Redegeld doet sinds zijn komst als Head of Nutrition veel meer bij Ajax. Hij is ook mental coach, slaapexpert en herstelcoördinator.

Spelers van Ajax schromen ook niet om hem te benaderen als ze ergens mee zitten. Kian Fitz-Jim vroeg laatst om hulp omdat hij na avondwedstrijden moeilijk in slaap komt, een andere speler kwam naar hem toe omdat hij zich moeilijk kan focussen in de eerste tien minuten van een wedstrijd.

Naast de verbeteringen op het trainingscomplex en in de technische staf, is ook de selectie flink opgeschoond door de recordkampioen. Volgens VI was Jordan Henderson een echte statement-aankoop. Samen met de Engelsman nemen ook Davy Klaassen, Wout Weghorst en Matheus de selectie mee op sleeptouw.

In het stuk wordt een voorbeeld genoemd van de professionaliteit binnen de selectie van Ajax. “‘What the f*ck are you eating?’, vroeg de 34-jarige Brit onlangs aan een ploeggenoot. Hij sleurt ze ook mee de sauna of het ijsbad in, ook na late avondwedstrijden.”



De selectie van Ajax zat twee weken geleden, toen Ajax 120 minuten met tien man speelde tegen Union Sint Gillis (1-2) met de voltallige selectie om twee uur ‘s nachts in een ijsbad. Drie dagen later werd in de slotfase van het duel met PSV-plaaggeest Go Ahead Eagles gewonnen (2-0).