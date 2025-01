Jordan Henderson draagt zeer verrassend níét de aanvoerdersband bij Ajax tegen Galatasaray

Jordan Henderson staat donderdagavond 'gewoon' in de basis bij Ajax, maar er is wel iets opmerkelijks aan de hand: de 34-jarige middenvelder draagt in de slotwedstrijd van de competitiefase van de Europa League tegen Galatasaray geen aanvoerdersband.

Vooraf was de vraag of Henderson zou spelen, omdat de aanvoerder van Ajax een vertrek zou proberen te forceren naar AS Monaco. Henderson zou in gesprek zijn met Ajax over de ontbinding van zijn contract, zodat hij transfervrij zou kunnen verkassen.

Henderson speelt dus gewoon, maar is niet de aanvoerder van Ajax. De band zit om de arm bij Remko Pasveer. Zelfs de stadionspeaker in de Johan Cruijff ArenA was daar niet van op de hoogte, want Henderson werd vlak voor de wedstrijd op de volgende manier aangekondigd: "En met nummer 6, onze captain, Jordan Henderson."

Henderson droeg sinds afgelopen zomer de aanvoerdersband van Ajax. De Engelsman nam die onder het bewind van Francesco Farioli over van Steven Bergwijn, die later in de zomer aan Ittihad Club werd verkocht.