Jordan Henderson brengt cultuurverandering teweeg bij Ajax: 'Hij heeft de sleutels van De Toekomst'

Jordan Henderson is ook buiten het veld van onschatbare waarde voor Ajax. De ervaren middenvelder kruipt in een soort Dusan Tadic-rol en dat werkt aanstekelijk, zo vertelt Lentin Goodijk in VI ZSM, een praatprogramma van Voetbal International.

Henderson kwam als geroutineerde steunpilaar met veel bombarie over uit Saudi-Arabië en bewijst - zeker dit seizoen - waarom zijn komst zo belangrijk was voor Ajax. Hij neemt zijn ploeg bij de hand en geldt als nummer zes al een tijdlang als uitblinker in de ploeg van Francesco Farioli.

Volgens Goodijk brengt Henderson een ware cultuurverandering teweeg. De journalist vergelijkt de clublegende van Liverpool met Dusan Tadic, die ook als aanvoerder van Ajax de spelers aanstak met zijn winnaarsmentalieit.

"Met name buiten het veld, waarvoor hij ook gehaald is, is hij echt belangrijk", zegt Goodijk, die dus een parallel trekt met de Serviër. "Hij is belangrijk in de hele ontwikkeling van Ajax weer terug naar een topsportcultuur, met de leefwijze voor het voetbal. Wat Dusan Tadic eigenlijk heel lang bij Ajax aanjoeg, het bewaken van die cultuur, daar is Henderson nu voor."

De clubwatcher van Ajax illustreert dat aan de hand van een treffend voorbeeld en zet die argumentatie kracht bij op basis van gesprekken met spelers. "Je merkt dat het effect heeft. Ik heb nu al een aantal spelers gesproken die zeggen van: ‘Jordan Henderson kwam naar me toe. Hij ging na de wedstrijd het zwembad in en vroeg: ga je mee?’ "

"Nu zitten ze daar met een clubje na iedere donderdagavondwedstrijd”, weet de journalist. “De sauna zit weer vol. (Kian, red.) Fitz-Jim zei dat bijvoorbeeld ook, dat Henderson rond middernacht op hem was afgestapt en zei dat hij naar De Toekomst ging.”

"Henderson heeft inmiddels de sleutels van De Toekomst, maakt daar deuren open en gaat het zwembad in. Dan gaan Brian Brobbey, Youri Baas en Fitz-Jim inmiddels met hem mee. Dat is een leuk effect, dat spelers nadrukkelijker met hun herstel bezig zijn, dat er meer voor de sport wordt geleefd en dat de professionaliteit beter wordt. Dat is iets waar Ajax enorme stappen in moest zetten", besluit Goodijk.