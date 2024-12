Jong Oranje ontloopt Groep des Doods tijdens loting voor EK Onder 21 in Slowakije

Jong Oranje lijkt gunstig te hebben geloot voor de groepsfase van het EK dat volgend jaar plaatsvindt in Slowakije. Het elftal van bondscoach Michael Reiziger stuit in poule D op Oekraïne, Denemarken en Finland, en niet op een Europees topland. Deze tegenstanders kwamen dinsdag uit de koker tijdens de loting voor de eindronde in 2025.

''Volgens mij is dit een goede loting voor ons'', oordeelt Reiziger op de website van de KNVB. ''Doordat we in pot 1 zaten ontliepen we al een aantal goede tegenstanders, maar ook uit pot 2 hadden we het slechter kunnen treffen. Oekraïne is voor mij de meest in het oog springende tegenstander. Het is een goede ploeg die in hun EK-kwalificatiegroep maar net achter regerend kampioen Engeland eindigde, zeker niet te onderschatten dus.''

''Maar ook Denemarken en Finland zijn interessante ploegen die we de komende periode nog extra gaan analyseren om een compleet beeld te krijgen. Nu de loting erop zit kunnen we ons nog gerichter gaan voorbereiden op het toernooi, we kijken er nu al erg naar uit in ieder geval'', zo besluit de keuzeheer.

De Nederlandse talenten wisten alle tien wedstrijden in de kwalificatiereeks winnend af te sluiten, waardoor Jong Oranje met nog vier teams in Pot 1 terechtkwam bij de loting voor het EK. Engeland, Portugal en Spanje konden hierdoor sowieso niet aan Nederland worden gekoppeld.

Duitsland, Frankrijk en Italië worden in Pot 2 ingedeeld en hadden dus bij Jong Oranje in de poule kunnen komen. Het balletje met daarin de naam van Oekraïne werd echter getrokken. Uit Pot 3 kwam Denemarken tevoorschijn en Finland is de uit Pot 4 afkomstige opponent volgend jaar zomer.

Nederland maakt dus deel uit van een relatief makkelijke poule. In groep B treffen Engeland en Duitsland elkaar namelijk en in groep C zijn Frankrijk en Portugal tot elkaar veroordeeld.

Het EK Onder 21 wordt tussen 11 en 28 juni georganiseerd in Slowakije. Jong Oranje aast op revanche, want tijdens het vorige EK was de poulefase direct het eindstation van het elftal van toenmalig bondscoach Erwin van de Looi.

Jong Oranje eindigde achter gastland Georgië en Portugal en kon na de groepsfase al de koffers pakken. De ploeg van Reiziger krijgt volgend jaar een nieuwe kans op Europese glorie.

In de finale van EURO 2023 was Engeland overigens met 1-0 te sterk voor Spanje. Curtis Jones tekende kort voor rust voor het enige doelpunt in Batumi.

Wedstrijdschema Jong Oranje:

Donderdag 12 juni: Finland – Nederland

Zondag 15 juni: Nederland – Denemarken

Woensdag 18 juni: Nederland – Oekraïne

Volledige poule-indeling EK 2025:

Groep A:

Slowakije

Spanje

Italië

Roemenië

Groep B:

Tsjechië

Engeland

Duitsland

Slovenië

Groep C:

Portugal

Frankrijk

Polen

Georgië

Groep D:

Finland

Nederland

Oekraïne

Denemarken