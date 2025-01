Jong AZ boekt mede door flinke fout van Charlie Setford nipte zege op Jong Ajax

Jong AZ heeft maandagavond in eigen huis een nipte zege geboekt op Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie: 2-1. Door de overwinning klimmen de Alkmaarders naar de dertiende plek op de ranglijst. Jong Ajax bezet plaats zestien.

Jong AZ had in de eerste helft de meeste mogelijkheden op de openingstreffer. Zo schoten Job Kalisvaart en Jasper Hartog naast en kon een afstandsschot van Jayden Gerold over het doel worden getikt door Jong Ajax-doelman Charlie Setford.

Het was echter Jong Ajax dat met een voorsprong ging rusten. Na een goede actie legde Lucas Jetten de bal terug op Rayane Bounida, die scoorde: 0-1. Bounida was in de eerste helft binnen de lijnen gekomen als vervanger van Gerald Alders, die geblesseerd was geraakt na een harde botsing.

Zo scoorde Bounida in zijn tot dusver vier gespeelde Keuken Kampioen Divisie-duels drie keer. Bovendien gaf hij ook al één assist.

Na een uur spelen stond het weer gelijk. Elijah Dijkstra zette voor, Kees Smit kopte raak: 1-1.

Na een slechte pass van Setford, die de bal zomaar inleverde, werd het even later via Wassim Bouziane ook 2-1 voor Jong AZ. Ondanks kansen voor onder meer Jan Faberski en Jaydon Banel had Jong Ajax daar geen antwoord meer op.