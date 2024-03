John van 't Schip bezig aan laatste maanden als hoofdtrainer van Ajax

John van 't Schip gaat volgend seizoen niet door als hoofdtrainer van Ajax, zo bevestigt de zestigjarige oefenmeester tijdens de persconferentie van donderdag. De trainer is nog in gesprek met de Amsterdamse clubleiding over welke rol hij eventueel wel gaat vervullen in de Johan Cruijff ArenA. Van ’t Schip en Ajax houden zich dus definitief aan de in oktober afgesproken termijn.

