John van den Brom moet twee duels brommen na uitbarsting bij Vitesse-ADO

Vitesse-trainer John van den Brom is twee duels geschorst, zo meldt de KNVB op de officiële kanalen. De trainer ontving na afloop van de wedstrijd Vitesse-ADO een tweede gele kaart en krijgt nog een extra wedstrijd schorsing voor zijn interview na afloop van de wedstrijd.

Van den Brom legde na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN uit waarom hij een rode kaart heeft gekregen van Bos. “Ik gaf aan dat het fluitconcert na zijn laatste fluitsignaal genoeg zegt. Hij vond dat al genoeg voor een tweede gele kaart... Dramatische scheidsrechter, echt, dramatisch!”

Vervolgens kreeg Van den Brom de vraag of Bos een bijdrage heeft geleverd aan het lage niveau van de wedstrijd. “Ik vond hem de slechtste op het veld. Als de wedstrijd al slecht was, maar de scheidsrechter het voor elkaar krijgt om de allerslechtste te zijn, dan zegt dat genoeg.”

“Hij is niet consequent genoeg in het trekken van gele kaarten. De ene mag wel duwen en de ander niet. Dit schijnt dan ook nog eens een Eredivisie-scheidsrechter te zijn... Het is niet voor niets dat er veel commentaar op de leiding in Nederland is. Vandaag weer, dat mogen ze zich aantrekken”, aldus Van den Brom.

Met name de houding van Bos beviel Van den Brom niet. “De arrogantie die hij uitstraalt, kom op. Doe gewoon normaal en fluit je wedstrijd. Fantastische ambiance, een vol stadion, maar hij krijgt het toch voor elkaar om met een fluitconcert het veld af te gaan. Dan gaat er ergens iets fout en dat vind ik toch jammer.”

De KNVB ziet dit interview als reden om de Vitesse-trainer een wedstrijd extra te schorsen, vanwege “het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen door het op verbale wijze in diskrediet brengen van de scheidsrechter/arbitrage na afloop van de gespeelde wedstrijd”, aldus de voetbalbond.

Van den Brom mist door zijn schorsing het duel van aanstaande vrijdag, waar Vitesse het mag opnemen tegen het in vorm verkerende Telstar. Ook ontbreekt hij een week later bij de ontmoeting tegen Jong AZ.