John Kennedy schiet Fluminense naar historische winst Copa Libertadores

Zaterdag, 4 november 2023 om 23:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:35

Fluminense heeft voor de eerste keer in zijn geschiedenis beslag gelegd op de Copa Libertadores. In Maracanã wisten de Brazilianen, met onder meer Marcelo en Felipe Melo in de ploeg, na verlenging met 2-1 te winnen van Boca Juniors.

Germán Cano kwam na een klein kwartier dicht bij de openingstreffer, ware het niet dat voormalig AZ-goalie Sergio Romero redde namens Boca. Echt grote kansen bleven uit, al maakte de sfeer en de passie in het legendarische stadion in Rio de Janeiro bijzonder veel goed.

Tien minuten voor rust kwam Fluminense op voorsprong. Na een razendsnelle combinatie over de rechterkant bracht Keno de bal bij Cano, die overtuigend met een laag schot doel trof in de verre hoek: 1-0.

Met name na rust ontbrandde het duel. Luis Advíncula had voor de gelijkmaker kunnen zorgen, ware het niet dat hij langs de verkeerde kant van de paal schoot. Aan de andere kant claimde Jhon Arias een strafschop, maar daar ging de arbiter niet in mee.

In minuut 72 kwam Boca op gelijke hoogte en ditmaal kon Advíncula wel juichen. Hij vond wat ruimte op de rand van de zestien en besloot uit te halen. Dat bleek een goede zet: zijn schot belandde in de verre hoek: 1-1.

Vlak voor tijd bracht Miguel Merentiel de Boca-fans bijna in extase. Zijn schot vloog net over, en dus moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin zorgde Diogo Barbosa voor het eerste gevaar. Hij schoot net naast. Even later was het wel feest voor Fluminense. John Kennedy kreeg de bal perfect voor zijn voeten en haalde met een volley heerlijk uit in de verre hoek: 2-1.

Hij trok uit dolle vreugde zijn shirt uit en vergat daarbij wellicht dat hij al geel had: rood. Fluminense moest nog twintig minuten overleven met tien man, maar slaagde daarin. Ook omdat Frank Fabra rood kreeg aan de kant van Boca. In de tweede helft van de verlenging kwam Claudio Rodrigues Gomes nog het dichtst bij een treffer, maar de 3-1 kwam er niet. Hij trof de paal. Fluminense hield wel stand en dus kon het Braziliaanse feest losbarsten.