John Heitinga ziet af van overstap naar Championship-club en blijft Arne Slot trouw

John Heitinga heeft besloten niet in te gaan op het aanbod van West Bromwich Albion, meldt de Telegraaf. De Nederlander maakt het seizoen af als assistent van Arne Slot.

West Brom is op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Carlos Coberan de overstap maakte naar het tegen degradatie strijdende Valencia. Onder leiding van Coberan klom West Brom naar de zesde plaats op de ranglijst, wat goed is voor deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen.

Heitinga is geen onbekende in Engeland. Als verdediger kwam hij tot 115 wedstrijden voor Everton en veertien wedstrijden voor Fulham. Vorig seizoen was hij onder David Moyes assistent trainer bij West Ham United en sinds dit seizoen is hij één van de assistenten in de staf van Arne Slot bij Liverpool.

De voormalig verdediger zou er bij zowel spelers van West Ham als van Liverpool goed opstaan. Ook Slot liet zich eerder al lovend uit over Heitinga. “Bij Liverpool zien ze dat Heitinga goed werk levert", vertelde een enthousiaste Slot in het Algemeen Dagblad.

"Dat Sven Mislintat destijds niet voor Heitinga als hoofdtrainer koos en dat hij om die reden dus vertrok bij Ajax, daar profiteert Liverpool nu van. Ze beseften in Amsterdam blijkbaar niet dat ze een uitstekende trainer in huis hadden”, liet de trainer weten.

West Brom zou bij Heitinga hebben aangeklopt, maar zaakwaarnemer Rob Jansen laat weten: “John blijft dit seizoen zeker bij Liverpool”. The Baggies kunnen na de afwijzing van de voormalig Oranje-international dus op zoek naar een andere trainer.