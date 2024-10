Johan Derksen weet het zeker en wijst speler aan die bang is voor Ajax-spits Wout Weghorst

Johan Derksen denkt te weten waarom Wout Weghorst zo veel ruimte kreeg om de 2-1 tegen de touwen te koppen in de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Groningen zondag (3-1). Thijmen Blokzijl, centrale verdediger van de Trots van het Noorden en zondag een van de directe tegenstanders van Weghorst, zou bang voor de boomlange spits zijn geweest.

Bij de 2-1 van Ajax ging veel aandacht uit naar Anton Gaaei. De alom bekritiseerde rechtsback gaf een piekfijne voorzet, die door Weghorst van dichtbij achter doelman Etienne Vaessen werd geknikt.

Vlak voordat de supersub van Ajax afwerkte, had Blokzijl mogelijk de voorzet kunnen onderscheppen. De negentienjarige centrumverdediger dook echter onder de bal door.

Derksen wijst Blokzijl dan ook als schuldige voor de tweede Amsterdamse treffer aan. "Dat blonde jochie", doelt Derksen op de jongeling van Groningen, "dat is zo'n kwetsbaar jochie. Dat is echt verschrikkelijk."

"Weghorst is heel makkelijk uit te schakelen", weet de Snor. "Je zet er een goede kopper bij en je geeft hem mandekking, dan heeft hij niet de technische vaardigheden om iets leuks te doen."

"Maar dat blonde jochie was gewoon bang voor hem. Die gaat altijd in de fout als het duelleren wordt. Hij kan wel lekker aannemen en doortikken, maar daar verlies je de wedstrijd op", is Derksen keihard voor Blokzijl.

De jonge mandekker is bezig aan zijn derde seizoen in het profvoetbal. Blokzijl, die in januari van dit jaar nog concrete belangstelling genoot van PSV, kwam tot dusver 48 keer in actie voor FC Groningen. Tevens kwam hij meermaals uit voor Oranje Onder 19.