Johan Derksen walgt: 'Kijk nou! Hier moet ik van overgeven!'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het 'egocentrische' gedrag van Wout Weghorst. De analist van Vandaag Inside stoort zich aan de manier waarop de spits van het Nederlands elftal en Ajax zijn doelpunt tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) vierde. "Alles wat Weghorst doet is overdreven en eng", aldus Derksen.

Weghorst viel in de slotfase in en profiteerde vlak voor tijd van een rebound. "Kijk, hij krijgt een balletje terug van die keeper, dat had ik er ook ingeschoten", zegt Derksen.

"En dan de egocentrische wijze waarop hij dat viert..." Weghorst maakte in de richting van het publiek zijn bekende 'leeuwengebaar'. "Helemaal op zichzelf gericht. Kijk nou! Hier moet ik van overgeven."

Een dag na de wedstrijd ontstond een klein akkefietje op de training van het Nederlands elftal. Weghorst kreeg zondag op de uitlooptraining een tikje van Jurriën Timber en daarna nog een kleine duw van Quinten Timber, waarna hij geïrriteerd vertrok.

"Die Timber stoorde zich daar natuurlijk aan", aldus Valentijn Driessen, die te gast is in Vandaag Inside en doelt op het juichen van Weghorst. "Die dacht: ik pak hem nog wel eventjes."

"Weghorst is natuurlijk de laatste die boos mag zijn om een tikkie", vindt Derksen. "Zeker omdat hij dat zelf altijd doet", vult Driessen aan.

Driessen moet lachen om de reactie van Jan Paul van Hecke op de training. "Die jongen is er voor het eerst bij, die heeft nog nul interlands en die zegt gewoon tegen Weghorst: 'Joh, Wout, sta gewoon op. Stel je niet aan.' Dat is toch heerlijk joh!"