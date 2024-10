Johan Derksen velt hard oordeel: 'Hij is geen schim meer van de jongen van Ajax'

René van der Gijp vindt dat Feyenoord uitstekend heeft gepresteerd op bezoek bij Girona. Volgens hem is het gezien de tegenvallende reeks in de Eredivisie juist extra knap dat het elftal van trainer Brian Priske met drie punten uit Spanje vertrok woensdag.

''Ik vond Van Basten en Van der Vaart wel een beetje negatief'', oordeelt Van der Gijp in Vandaag Inside. ''Je moet ook altijd wel kijken waar ze vandaan komen. Ze komen van een gelijkspel tegen NEC en Sparta Rotterdam. En dan is dit gewoon een mooie uitslag. Dat is toch goed, man?''

''Als je niet kan winnen van NEC en Sparta, dan kan je niet Girona met de rug tegen de muur zetten'', vindt de analist dat Feyenoord het maximale eruit heeft gehaald op Spaanse bodem. ''Dat gaat niet werken.''

''Ik vond het niet zo'n geweldig elftal, trouwens'', vult Johan Derksen aan. Van der Gijp is ook niet enorm onder de indruk van de Spaanse opponent van Feyenoord.

''Ik vond het ook heel slecht. Maar dat komt omdat Manchester City zijn handen ervan heeft afgetrokken. Dat mocht niet, omdat ze anders twee ploegen in de Champions League hadden.''

Derksen

Derksen komt vervolgens met een observatie over Donny van de Beek. ''Hij is geen schim meer van de jongen van Ajax. Maar ik gun hem die goal wel van harte. Een jongetje uit Nijkerkerveen.''

Van de Beek wist tegen Feyenoord voor het eerst in ruim twee jaar weer een doelpunt te maken. Het bleek echter onvoldoende te zijn voor tenminste het eerste punt voor Girona in de Champions League.