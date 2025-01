Johan Derksen pakt Farioli en Kroes keihard aan: 'Het is het verraden van de Ajax-cultuur'

Johan Derksen grijpt de uitzending van maandag van Vandaag Inside aan om zijn beklag te doen over Ajax. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat er zoveel mensen zonder verleden als topvoetballer in de hogere kringen werkzaam zijn in Amsterdam.

''Het is het verraden van de Ajax-cultuur, dat er een technisch directeur is die niet op het hoogste niveau heeft gespeeld'', begint Derksen door direct Alex Kroes hard aan te pakken.

''En meneer Beuker (Marijn Beuker, directeur voetbal, red.) heb ik nog nooit in een voetbalbroekje gezien. En de trainer is ergens tweede keeper geweest'', oordeelt Derksen keihard over het technisch kader van Ajax.

''En die heeft weer zeven obscure Italianen om zich heen verzameld. En alle Ajacieden van naam en faam, want ze hebben het altijd over de Ajax-school en de Ajax-cultuur, zijn over de hele wereld aan het werk. Of ze zitten gewoon thuis'', stoort De Snor zich eraan dat de grote namen uit het verleden ontbreken in de leiding van Ajax.

''En zou Wesley Sneijder een slechtere trainer zijn dan hulptrainer nummer vijf? Ik geloof er niks van'', voegt de verbaasde Derksen daaraan toe.

Derksen vindt het dus grote onzin dat Farioli met zoveel assistent-trainers werkt bij Ajax. ''Voor de verdedigers kun je ook Jaap Stam pakken. Die staat nu een amateurclub in Kampen te trainen. Laat die man met de verdedigers van Ajax werken.''

''Haal in ieder geval Ajax-mensen binnen'', mengt Valentijn Driessen zich in de discussie over Farioli. ''Ze hebben allemaal hun trainersdiploma en bij grote clubs gewerkt. Dus waarom niet?''