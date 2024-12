Johan Derksen maakt in fel betoog gehakt van 'drie clowns' van Ajax

Johan Derksen heeft geen enkel vertrouwen in de huidige leiding van Ajax. De oud-linksback haalt in Vandaag Inside hard uit naar de huidige bestuurders en de technische staf in de Johan Cruijff ArenA. "Ze maken er een rotzooi van", aldus de analist.

Derksen ziet het al langere tijd slecht gaan met Ajax en schetst de ontwikkelingen. "Ze hebben daar eerst een louche Duitser (Sven Mislintat, red.) binnengehaald, die heeft miljoenen over de balk mogen smijten, waar directeur Jan van Halst instemmend bij zat te knikken..."

Sinds begin 2024 is Alex Kroes in dienst van Ajax. Hij begon als algemeen directeur, maar werd na een conflict over het bezit van aandelen van de club gedegradeerd tot technisch directeur. "Kroes zet daar drie Italiaanse clowns neer..." Derksen doelt daarmee uiteraard op trainer Francesco Farioli en zijn assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sánchez Mateos. Laatstgenoemde is overigens niet Italiaans, maar Spaans.

Volgens Derksen weten 'die Italiaanse clowns niets van de Ajax-cultuur'. "En van het feit dat Ajax altijd geleefd heeft van de jeugdopleiding. De opleiding zorgde altijd voor nieuwe aanwas, dat was de kracht van Ajax."

Derksen hekelt het roulatiebeleid van Farioli. "Nu zijn er drie Italianen die alleen maar aan het wisselen zijn, en die wisselspelers hersenspoelen met allerlei boekwerken, belachelijk", aldus Derksen, die denigrerend doelt op de instructies over de spelhervattingen die spelers vlak voor hun invalbeurt krijgen.

Kroes gaf dinsdag een groot interview in De Telegraaf waarin de directeur het belang van de jeugdopleiding benadrukt. "Nu vindt Kroes het wagenwiel uit", zegt Derksen daarover. "Het is echt te gek voor woorden. Dat zijn allemaal professionals. Ze maken er met z'n allen een rotzooi van."