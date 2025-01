Joey Veerman is kritische PSV-fan spuugzat en zet hem met zes harde woorden op zijn plek

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Joey Veerman, die zijn voeten maar toch ook gewoon zijn mond liet spreken na een cruciale Champions League-zege van PSV.

Veerman was gister een van de belangrijkste PSV'ers. De Volendamse middenvelder, die door Rode Ster Belgrado-fans massaal bekogeld werd met sneeuwballen, nam sportieve wraak.

Hij leverde twee haarfijne hoekschoppen af bij Luuk de Jong, die beide keren feilloos binnenknikte. Ook de derde PSV-treffer, van Ryan Flamingo, vond zijn oorsprong in een Veerman-corner.

Na afloop van de met 3-2 gewonnen wedstrijd - en vrijwel zeker plaatsing voor de tussenronde van de Champions League - was er op sociale media echter toch kritiek vanuit de supportersschare van de Eindhovenaren.

Veerman had daar even helemaal geen zin in. Eén fan uit felle kritiek op de achterste linie van de ploeg van Peter Bosz. "Er moeten zo snel mogelijk verdedigers bij, dit kan echt niet. De rode kaart mag echt geen excuus zijn. PSV heeft gewoon geen kerels achterin", schrijft hij.

De spelverdeler van PSV zet de supporter op zijn plek. "Ga jij even ergens anders zeiken", zo dient hij de supporter van repliek.