Joey Veerman heeft dinsdagavond sportieve wraak genomen. De middenvelder van PSV werd door supporters van Rode Ster Belgrado continu bekogeld, maar met twee assists haalde de Volendammer zijn gram.

De omstandigheden in Belgrado: het is er koud, om er maar even een understatement aan vast te plakken. Het sneeuw ligt overal rondom het veld en de supporters van de Serviërs zien daar een voordeeltje in.

Wanneer PSV'ers namelijk in de buurt komen, werpen de fans de zelf gerolde sneeuwballen in de richting van de opponent. Voor Veerman extra vervelend, want als hoekschoppennemer is hij het vaakst het doelwit.

Echt effect sorteert het niet. Sterker nog, alle drie de doelpunten vallen uit hoekschoppen. Luuk de Jong kopt tweemaal binnen op aangeven van Veerman, terwijl Ryan Flamingo via het hoofd van Guus Til een hoekschop ook tegen de touwen ramde.

Bij de tweede treffer is duidelijk zichtbaar hoe Veerman bekogeld wordt. De uitstekend spelende middenvelder bukt om het gegooi te ontwijken en levert dan een haarfijne voorzet af op De Jong.

Wanneer de ervaren aanvalsleider de bal (opnieuw) binnenknikt, wil Veerman dat weten ook. Hij draait zich om richting het publiek, juicht extra uitbundig en loopt dan alsnog naar zijn ploeggenoten.