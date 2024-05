‘Joey Barton richtte een hele grote luchtbuks op hoofd van de Franse spelers'

Paul Bosvelt deelt vrijdag een opvallende anekdote over Joey Barton in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. De huidige technisch manager van Go Ahead Eagles speelde tussen 2003 en 2005 voor Manchester City en kreeg toen van dichtbij te maken met de fratsen van de Engelsman.

"Hij kwam ooit met een luchtbuks naar de club", brengt Bosvelt jaren later in herinnering. "Geen speelgoedding, maar een echte, zo’n hele grote. Richtte hij in de kleedkamer op het hoofd van de Franse spelers. Zag je daar ineens zo’n infrarood lichtpuntje boven de ogen. En maar lachen."

Bosvelt zal de derby's met rivaal en buurman Manchester United nooit meer vergeten. "Om nooit te vergeten, dat ik tegen Cristiano Ronaldo speelde. Niet alleen omdat hij nog heel jong was, we kwamen ook keihard met onze koppen tegen elkaar. Maar dat hij zo’n prachtige carrière zou hebben, kon je toen niet vermoeden."

Tackle

Bosvelt kreeg in 1997 als speler van Feyenoord al met Manchester te maken, maar dan met United. In de groepsfase van de Champions League raakte Denis Irwin zwaar geblesseerd door een tackle van de middenvelder. "Ik schrok er zelf ook van, toen ik het later op tv terugzag. Het was gewoon een blinde actie. Een waas voor mijn ogen."

Bij aankomst in Manchester zes jaar later werd Bosvelt nog herinnerd aan de aanslag op Irwin. Dat gebeurde toen hij een taxi instapte en de chauffeur vertelde dat hij bij Manchester City had getekend. "Begint die vent ineens als een idioot te scheuren. Nam-ie elke bocht zo krankzinnig scherp, dat ik constant van de ene naar de andere kant van de taxi werd geslingerd."

"Ik gaf hem nog wel fooi, maar die flikkerde hij gewoon terug. Was dus een Manchester United-fan", aldus Bosvelt, die in een tijd speelde dat Manchester City nog helemaal niet dominant was in de Premier League.

"We hadden geen slechte ploeg, hoor", verwijst Bosvelt naar spelers als Steve McManaman, Robbie Fowler en Nicolas Anelka. "Stuk voor stuk goede spelers. Maar geen kampioen, dat klopt. Dat was ook niet zo raar. Ze waren net gepromoveerd."

