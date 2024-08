João Cancelo en Kingsley Coman tekenen spoedig voor dezelfde club

Al-Hilal heeft een akkoord bereikt met Manchester City over de transfer van João Cancelo, zo schrijft Fabrizio Romano. De Portugees heeft zijn medische keuring al deels doorstaan en tekent binnen afzienbare tijd zijn contract. Al-Hilal is tevens zeer dicht bij de komst van Kingsley Coman.

Cancelo begon flitsend bij Manchester City, maar verloor zijn basisplaats en werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Barcelona. Cancelo wilde dolgraag in Catalonië blijven, maar de club besloot de koopoptie in zijn contract niet te lichten. Er bestond deze zomer daarom veel onduidelijkheid over de toekomst van Cancelo.

Al-Hilal zit al een tijdje achter de veelzijdige rechtspoot aan en heeft nu beet. De Saudi's maken 25 miljoen euro over naar Manchester City. Cancelo heeft een jaarsalaris van vijftien miljoen euro aangeboden gekregen en geaccepteerd.

Bij Manchester City kon Cancelo niet rekenen op een basisplaats. De verdediger, die zowel op rechts als links uit de voeten kan, kent daar concurrentie van Nathan Aké, Rico Lewis, Kyle Walker en Josko Gvardiol.

Al-Hilal, dat met Neymar, Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou, Renan Lodi, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom en Rúben Neves al de nodige grote namen onder contract heeft staan, lijkt zich spoedig ook te gaan versterken met Coman.

Al-Hilal en Bayern München, waar Coman tot medio 2027 vastligt, hebben al een akkoord bereikt over de transfersom voor de Fransman. Bayern hoopt Coman te kunnen slijten, zodat het voor het einde van transferdeadline vol voor Jonathan Tah kan gaan.

Fabrizio Romano meldde eerder op de dag dat de komst van de verdediger van Bayer Leverkusen afhankelijk is van een vertrek van Coman. De vleugelspeler is nog niet persoonlijk rond met de Saudi's, maar daar worden weinig problemen verwacht. Coman en Cancelo speelden eerder al een tijdje samen bij Bayern.