Jerdy Schouten kan zich niet vinden in verklaring PSV en onthult echte reden van absentie bij het Nederlands elftal

Het verhaal dat Jerdy Schouten deze interlandperiode ontbreekt bij Oranje omdat hij oververmoeid zou zijn is niet waar. Dat vertelt de 27-jarige middenvelder van PSV vrijdag zelf in De Telegraaf.

Schouten bekijkt de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag) en Duitsland (maandag) deze week vanaf zijn bank. De reden van zijn absentie onthult hij in gesprek met journalist Marcel van der Kraan.

De controleur van PSV heeft de uitslag van zijn MRI-scan binnen. Er is vastgesteld dat Schouten kampt met een knieblessure. Een flinke botkneuzing zorgt ervoor dat de Zuid-Hollander momenteel veel pijn heeft.

Volgens Van der Kraan wil Schouten ‘niet worden neergezet als een jongen die afhaakt met algehele vermoeidheid’. “Ik heb met pijnstillers tegen Sporting nog dingen kunnen onderdrukken, maar daarna werd het alleen maar erger. De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen en ik Sparta-thuis en de twee interlands van Oranje moest overslaan”, aldus de middenvelder.

Schouten heeft enorm veel last. “Uit de MRI blijkt ook dat er bij de botkneuzing vocht is gevonden. Dat moet gewoon even herstellen. Er is verder niks kapot, niets met mijn meniscus of banden. De pijn moet alleen weg. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren en het liefst al in de kraker tegen AZ.”

Schouten benadrukt nogmaals dat zijn afwezigheid niets met vermoeidheid te maken heeft. “Natuurlijk is het een zwaar jaar. Zoveel partijen, met ook interlands en Europese duels van PSV, speelde ik in mijn carrière in één jaar niet eerder. Na het EK was er ook geen vakantie vanwege de geboorte van onze dochter. Maar die vermoeienissen zullen bij mij nooit een reden zijn om wedstrijden over te slaan, laat staan een hele periode bij Oranje.”

Ook maakt de rechtspoot duidelijk dat het goed zit met Ronald Koeman. “Ik heb een heel goede relatie met hem. Ik voel me op mijn plek bij deze bondscoach. Daarom is er ook een goed EK uitgerold. Ik had dolgraag gespeeld in deze laatste interlands van het jaar, ook omdat we een hartstikke fijne groep hebben.”