Jeffrey Gouweleeuw schrijft Nederlandse voetbalhistorie in de Bundesliga

Jeffrey Gouweleeuw heeft een prachtige middag achter de rug. De Heemskerker (33) in dienst van FC Augsburg stond zoals vrijwel altijd aan de aftrap en daarmee pakte hij een bijzonder fraai record. Augsburg won bovendien met 1-0 van VfL Wolfsburg, waardoor de ploeg kan blijven denken aan Europees voetbal.

Gouweleeuw kopte Augsburg vorige week naar een memorabele 0-1 zege op Borussia Dortmund en ook tegen Wolfsburg had de ploeg aan één treffer genoeg voor de zege. Een heerlijke dieptepass van Cédric Zesiger kwam perfect terecht bij Phillip Tietz, die van dichtbij niet teleurstelde: 1-0.

Augsburg hield stand en dus was het dubbel feest voor Gouweleeuw, die tegen Wolfsburg zijn 250ste Bundesliga-wedstrijd speelde. Daarmee is hij de Nederlander met de meeste wedstrijden in de Bundesliga ooit.

Tot zaterdag deelde Gouweleeuw het record met Heinz van Haaren, die tussen 1959 en 1972 249 Bundesliga-wedstrijden speelde namens MSV Duisburg en Schalke 04.

Dick van Burik (Hertha BSC, 245 duels), Willi Lippens (Rot-Weiss Essen & Borussia Dortmund, 242) en Rob Reekers (VfL Bochum, 219) completeren de top vijf.

Augsburg klimt naar plek negen in de Bundesliga en staat slechts twee punten achter Borussia Mönchengladbach, dat op plek zes een virtuele Conference League-ticket in handen heeft.

Nummer vier Eintracht Frankfurt heeft slechts vier punten meer dan Augsburg, dat in het slot van de competitie alles heeft om voor te voetballen.