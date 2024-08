Jay Gorter ziet definitief af van een overstap naar sc Heerenveen. De doelman van Ajax heeft dit besloten na een gesprek met trainer Robin van Persie. De ruildeal met Andries Noppert gaat hierdoor definitief niet door, zo verzekeren bronnen donderdag aan ESPN.

Gorter is bij Ajax geen eerste doelman. Desondanks verkiest hij een langer verblijf in Amsterdam boven het avontuur in Friesland. Gorter sprak dinsdag uitgebreid met Van Persie en heeft twee dagen later een besluit genomen.

De keuze van Gorter is een hard gelag voor Noppert. De boomlange doelman was bij Heerenveen op de reservebank beland en zag een overgang naar Ajax wel zitten. Noppert heeft echter niet langer te rekenen op een transfer, zo blijkt nu.

Hierdoor blijft Noppert tweede viool spelen achter Micky van de Hart, die de voorkeur krijgt van Van Persie. Van der Hart stond onder de lat in de duels met Ajax (1-0 nederlaag) en FC Utrecht (1-1).

Noppert sprak nog wel met technisch directeur Alex Kroes over een transfer naar Ajax. De Heerenveen-keeper zou tweede keus worden achter eerste doelman Remko Pasveer. Trainer Francesco Farioli koos onlangs definitief voor laatstgenoemde doelman.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Eredivisie SC Heerenveen HEE 2024-08-31T18:00:00.000Z 20:00 NAC NAC

Het lijkt er nu op dat Gorter als stand-in van Pasveer zal gaan fungeren. De kans is groot dat Ajax in de laatste fase van de transferperiode alsnog afscheid neemt van Diant Ramaj. In dat geval schuift Gorter een plaatsje op.

Ajax blijft echter de transfermarkt in de gaten houden, mocht Ramaj vertrekken. ESPN schuift direct Alban Lafont van FC Nantes naar voren. De 25-jarige keeper zou dan worden gehuurd door Ajax, met een optie tot koop.