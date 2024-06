Jasper Cillessen verlaat NEC definitief voor tweejarig contract in LaLiga

Jasper Cillessen keert definitief terug naar de Spaanse competitie. De 35-jarige doelman vertrekt na twee seizoenen bij NEC en gaat na de zomer spelen voor UD Las Palmas, zo maken beide clubs woensdag bekend via de officiële kanalen. Cillessen heeft zich voor twee seizoenen aan Las Palmas verbonden.

Álvaro Valles, eerste doelman van de club, loodste Las Palmas vorig seizoen naar de zestiende plaats in LaLiga, maar heeft de clubleiding laten weten te willen vertrekken, waarna razendsnel werd doorgeschakeld naar Cillessen. De 35-jarige goalie kwam tot op heden tot 66 optredens op het hoogste Spaanse niveau.

Cillessen verliet Ajax in de zomer van 2016 voor een avontuur bij FC Barcelona. Hoewel hij daar een gewaardeerde kracht was, moest hij het vooral met minuten in de Copa del Rey doen.

In de zomer van 2019 opteerde Cillessen voor een transfer naar Valencia. Daar begon hij als eerste doelman, maar ook in de sinaasappelstad was hij niet altijd de vaste keus onder de lat.

Mede door financiële problemen besloot Valencia Cillessen van de hand te doen, wat zijn rentree bij NEC inleidde. Daar was hij de afgelopen twee seizoenen vrijwel altijd de eerste doelman, hoewel hij sterke periodes afwisselde met mindere periodes.

Cillessen heeft in Nijmegen over het algemeen een sterk seizoen achter de rug. Hij eindigde als zesde in de competitie en bereikte bovendien de bekerfinale, waarin Feyenoord met 1-0 te sterk was. In de play-offs om Europees voetbal ging het echter, mede door een fout van Cillessen, onderuit tegen Go Ahead Eagles.

Nu gaat Cillessen dus na twee jaar terugkeren op het hoogste niveau in Spanje. Maandag onderging hij zijn medische keuring en inmiddels is de transfer afgerond. Technisch directeur Carlos Aalbers bedankt Cillessen via de clubwebsite van NEC.

“Toen Las Palmas zich meldde en Jasper aangaf open te staan voor een transfer, wilden we daar als club aan meewerken. Tegen het einde van de carrière is plezier een belangrijke voorwaarde en Jasper heeft een grote staat van dienst voor onze club. We wensen Jasper heel veel succes in Spanje en hopen dat we in de toekomst nog iets voor elkaar kunnen betekenen", aldus Aalbers. NEC wil Stijn van Gassel presenteren als opvolger van Cillessen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties