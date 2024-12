Jasper Cillessen onder vuur in Spanje na ‘onsportieve’ actie in LaLiga

Jasper Cillessen was zondag onderwerp van gesprek in Spanje. De 35-jarige doelman van Las Palmas zou een blessure hebben geveinsd, zodat teamgenoot Dário Essugo snel naar het toilet kon.

Las Palmas won zondagavond met 1-0 van Espanyol. Spits Sandro Ramírez was verantwoordelijk voor het enige doelpunt op Gran Canaria.

Na afloop ging het echter niet alleen over de zege van Las Palmas. Er werd ook ingezoomd op een moment halverwege de eerste helft.

Na negentien minuten ging Cillessen er plotseling bij zitten, om zich te laten behandelen aan een blessure. Op datzelfde moment liep middenvelder Essugo direct het veld af.

Essugo ging via een trap naar beneden de spelerstunnel in, om vervolgens snel het toilet op te zoeken in de kleedkamer. Na een aantal minuten ging de wedstrijd weer door, waardoor Las Palmas gewoon met elf man verder kon spelen.

Spaanse media zijn ervan overtuigd dat Cillessen de blessure met opzet heeft geveinsd en spreken van een 'onsportieve actie', maar volgens zijn trainer Diego Martínez had de Nederlandse goalie echt last. “Cillessen had sinds vrijdag een week niet getraind en had wat last. Hij heeft zelfs een MRI-scan laten maken. Het is echt waar dat hij lichte klachten had.”

“Dário Essugo had even een noodgeval, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Stel je voor dat hij er echt uit had moeten gaan”, lachte Martínez tijdens de persconferentie na afloop.