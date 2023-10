17-jarige debutant uit eigen opleiding bezorgt Barcelona late overwinning

FC Barcelona heeft zondagavond de nodige moeite gehad met Athletic Club. Na een boeiend duel waarin vooral de doelmannen uitblonken wisten de Catalanen nipt te winnen: 1-0. Doelpuntenmaker was een zeventienjarige debutant uit eigen opleiding: Marc Guiu.

De lijst met blessures bij Barcelona is lang. Zondagavond ontbraken Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé en Sergi Roberto, waardoor de reservebank voornamelijk gevuld werd door jeugdspelers. Door de vele afwezigen had Fermín López voor de tweede keer dit seizoen een basisplek. Het twintigjarige talent begon als rechtsbuiten.

In de eerste helft werd Barça een aantal keer gevaarlijk. De beste kans was voor João Felix, die na een kleine tien minuten spelen mocht aanleggen in het zestienmetergebied van Athletic Club. Zijn poging ging via de lat over.

Niet veel later was er een goede mogelijkheid voor López. Na een goede rush van Alejandro Baldé op de linker flank wist de Spaanse vleugelverdediger de bal voor te krijgen. López kon vervolgens inschieten, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Unai Simón. Op slag van rust werd ook Athletic Club gevaarlijk via Nico Williams, maar hij stuitte op Marc-André ter Stegen.

Ook in de tweede helft werden de kansen vooral gemist. Zo wist doelman Simón zich nog te onderscheiden met een knappe dubbele redding op pogingen van respectievelijk Félix en López.

Tien minuten voor tijd wist Barcelona dan toch de ban te breken. De pas zeventienjarige Guiu, die normaal gesproken zijn minuten maakt bij het Onder 19-elftal, mocht zijn debuut maken en bekroonde dat met een doelpunt.

De piepjonge aanvaller werd de diepte ingestuurd door Félix en kwam oog in oog met Simón, die dit keer geen antwoord had op de inzet: 1-0. Enkele minuten later kreeg Guiu ook gelijk de eerste gele kaart uit zijn profcarrière nadat hij een overtreding beging. Het zal de debutant waarschijnlijk weinig uitmaken, want zijn doelpunt leverde Barcelona de drie punten op.