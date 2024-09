Theo Janssen adviseert Francesco Farioli om één speler altijd in de basis te zetten bij Ajax

Theo Janssen is van mening dat Francesco Farioli een basisplaats moet gaan inruimen voor Davy Klaassen. De middenvelder was bij zijn debuut tegen Go Ahead Eagles meteen van grote waarde voor de Amsterdammers door de gelijkmaker tegen de touwen te knikken. Janssen denkt dat Klaassen precies over de kwaliteiten beschikt die Ajax momenteel nodig heeft.

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal ontstaat er een discussie of Ivan Perisic niet de meest geschikte optie was geweest om de balans in de selectie te herstellen. De 35-jarige Kroaat, die transfervrij was na zijn contractontbinding bij Hajduk Split, tekende deze week bij PSV. Pierre van Hooijdonk vindt het een gemiste kans voor Ajax.

Vervolgens haakt Janssen in op zijn collega. “Ik vind het middenveld van Ajax ook niet goed, hoor. Het zijn allemaal een beetje dezelfde types, met Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor. Dan heb je daarachter ook nog Jordan Henderson staan.”

Janssen krijgt van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag of Klaassen een basisplaats zou moeten krijgen bij Ajax. “Dat hoop ik wel voor Ajax”, is Janssen duidelijk. “Als je kijkt naar wat voor type Ajax nu nodig heeft, dan is dat Davy Klaassen.”

Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) van afgelopen zaterdag had Klaassen niet lang de tijd nodig om zijn stempel te drukken. De middenvelder maakte acht minuten na zijn entree de belangrijke gelijkmaker voor de Amsterdammers.

“Klaassen is een jongen die in de zestien komt”, vervolgt Janssen. “We hebben het net gehad over Sem Steijn, maar hij is natuurlijk ook iemand die altijd in de zestien komt en altijd rond de spits beweegt.”

“Daarbij is hij ook iemand die hard wil werken en leiding kan geven aan een elftal. Als die trainer (Francesco Farioli, red.) een beetje verstand heeft, en dat verwacht ik wel, dan verwacht ik dat Klaassen volgende week gewoon in de basis staat”, besluit Janssen.