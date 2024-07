Theo Janssen verbaasd over vermoedelijke basisplek Xavi Simons: ‘Ik vind hem heel beperkt’

Theo Janssen is verbaasd dat Xavi Simons zondagmiddag waarschijnlijk in de basis staat tegen Polen. Dat zegt de analist zaterdag bij de NOS. Simons lijkt bij het Nederlands elftal de voorkeur te gaan krijgen boven Jeremie Frimpong, maar Janssen zou juist voor de speler van Bayer Leverkusen kiezen.

In de vermoedelijke opstelling van Oranje staat Denzel Dumfries als rechtsback opgesteld, met Xavi Simons als linksbuiten. Hoewel Frimpong een sterke indruk maakte in de oefenduels met Canada (4-0 zege) en IJsland (4-0 zege) snapt Leonne Stentler de keuze van Koeman wel om Simons de voorkeur te geven.

“Tegen deze tegenstander vind ik dat wel logisch”, aldus Stentler. “Ik denk dat Dumfries veel krediet heeft, en het logisch is dat hij start. Dan kom je automatisch bij Frimpong op de bank uit, want dat is nog geen koppeltje met Dumfries geweest. Dus Xavi in de basis. Juist tegen Polen, waarin je waarschijnlijk veel op hun helft bent en een vrije rechtsbuiten kan gebruiken in combinatie met een Dumfries die eroverheen dendert, vind ik dat niet zo gek.”

Janssen, ook aanwezig als analist, denkt daar anders over. “Ik vind het eerlijk gezegd wel verrassend. Bij het Nederlands elftal valt het toch nog best wel tegen”, doelt hij op Simons. “Hij speelt nog niet heel sterk bij het Nederlands elftal. Bij PSV speelde hij een beetje vanaf links, en bij Leipzig ook een beetje links achter de spits. Rechts is toch wel een nieuwe positie voor hem, en ik zie hem daar niet zo graag eerlijk gezegd.”

Toch snapt de voormalig middenvelder wel dat Koeman Simons vertrouwen geeft. “Het is een speler met heel veel kwaliteiten, maar vanaf rechts vind ik hem heel beperkt. Je ziet dat hij eigenlijk heel veel aan de binnenkant speelt, en dan komt hij heel veel uit op z’n linkerbeen. En je ziet toch dat hij het meest gevaarlijk is als hij naar binnen kan komen en met z’n rechterbeen tot een voorzet of schot kan komen. Dus ik vind dat eigenlijk wel verrassend.”

“Ik zou Frimpong absoluut hebben neergezet, met Dumfries”, vervolgt Janssen. “Zeker omdat Depay als spits heel erg inzakt, dus hij zal heel veel in de bal gaan spelen waardoor er ook ruimte komt achter de laatste linie. Dan heb je veel meer aan Frimpong dan aan Xavi denk ik.”

Nederland speelt zondag om 15:00 uur de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Later zijn in de groepsfase ook nog Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni) de tegenstanders.

