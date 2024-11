Theo Janssen en Boudewijn Zenden hebben volop genoten van de goals van Malik Tillman, zo maakt het analistenduo duidelijk na afloop van het Champions League-duel tussen PSV en Shakhtar Donetsk (3-2). Met name het tweede doelpunt van de Amerikaans international was van grote schoonheid.

PSV keek in de 86ste minuut nog tegen een 0-2 achterstand aan, maar Tillman zorgde met een doelpunt in de 87ste en de 90ste minuut voor de comeback. Vervolgens maakte Ricardo Pepi het feest diep in blessuretijd compleet: 3-2.

“Normaal gesproken zeg je: vanaf deze positie laat je een linkspoot nemen”, zo begint Janssen bij Ziggo Sport over het eerste doelpunt van Tillman, die hij maakte uit een vrije trap vanaf de rechterflank. “Die kan hem indraaien en hoef je de bal alleen maar aan te raken. Het is wel een bewuste bal, al denk ik dat hij de bal bedoeld had voor Flamingo.”

“Als dit bewust in de korte hoek was geschoten om te scoren, dan is dit wel echt geniaal gedaan. Maar vooral die tweede goal... Die tweede goal van Tillman is van zoveel klasse”, vervolgt Janssen.

“Je ziet gewoon al het moment dat hij uithaalt. Dan voel je en zie je al dat die bal naar de bovenhoek gaat. Hier ziet zóveel kwaliteit in, want hij staat gewoon stil. Die bal ligt onder hem en hij heeft niet eens een aanloop.”

“De meeste spelers kunnen de bal niet met zoveel tempo schieten als die bal onder het lichaam ligt. Hij schiet die bal echt zo hard en zo geweldig binnen. Als keeper en tegenstander moet je applaudisseren”, aldus Janssen.

“Wat een raket was dat zeg! Met binnenkant voet en van afstand, niet normaal”, vult Zenden zijn collega aan. “Het is ruim dertig meter!”