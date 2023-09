Jan Smit witheet na besluit van KNVB: ‘Dit is pas competitievervalsing!’

Maandag, 25 september 2023 om 16:14 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:26

FC Volendam is het niet eens met de beslissing van de KNVB om het restant van De Klassieker aanstaande woensdagmiddag uit te spelen. De Palingboeren zouden woensdagavond eigenlijk afreizen naar de Johan Cruijff ArenA voor het uitduel met de Amsterdammers, maar ook die wedstrijd wordt nu verzet. Voorzitter Jan Smit van FC Volendam spreekt zich via Instagram Stories duidelijk uit en spreekt van ‘competitievervalsing’.

“De KNVB heeft zojuist besloten dat de wedstrijd Ajax - Feyenoord woensdagmiddag wordt uitgespeeld. Dat betekent dat de geplande wedstrijd Ajax - FC Volendam van woensdagavond komt te vervallen! Zonder overleg! Dat is pas competitievervalsing!”, is Smit duidelijk via zijn Instagram-kanaal. “Zowel Ajax als FC Volendam is niet akkoord met dit belachelijke besluit”, aldus de voorzitter van de Palingboeren, die zijn bericht afsluit met een kots-emoji.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het bericht van Jan Smit op Instagram.

De KNVB liet maandagmiddag weten dat De Klassieker wordt uitgespeeld zonder publiek. "Na een gestaakte wedstrijd bepaalt het competitiebestuur betaald voetbal wat er met de wedstrijd gebeurt", aldus de bond in een verklaring. "Daarbij is het uitgangspunt dat de competitie zo eerlijk mogelijk moet verlopen en een duel dus het liefst op het veld wordt beslist. De wedstrijd moet dan op de kortst mogelijke termijn worden hervat." Daarmee houdt de voetbalbond zich aan de lijn vast die eerder bepaalde dat Sparta Rotterdam voor een paar minuten terug moest reizen naar Vitesse.

Ajax werd zondagmiddag historisch van het veld geblazen door Feyenoord, dat na 37 minuten al met 0-3 leidde. Gefrustreerde supporters van Ajax konden het niet aanzien en gooiden tot tweemaal toe vuurwerk het veld op, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük in overleg met de zogeheten driehoek besloot tot definitieve staking. Ook na de wedstrijd bleef het nog enige tijd onrustig rond de Johan Cruijff ArenA, waar de harde kern van de Amsterdammers de hoofdingang van het stadion open wist te breken. Buiten het stadion ontstonden rellen, waarbij de ME uiteindelijk in moest grijpen met het gebruik van traangas.