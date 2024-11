Jan Joost van Gangelen noemt Eredivisie-trainer een ‘hele vervelende man’

Jan Joost van Gangelen vindt het moeilijk om Peter Bosz te interviewen, zo geeft hij toe in Het Bonusprogramma, dat wordt gemaakt door studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht. Volgens Van Gangelen vindt Bosz het leuk om het anderen moeilijk te maken.

In het YouTube-programma wordt Van Gangelen geïnterviewd over zijn carrière in de media. De vijftigjarige presentator krijgt daarbij de vraag hoe hij omgaat met trainers of spelers die korte antwoorden geven.

Van Gangelen legt al snel de link met Bosz, die onlangs enorm kortaf was tijdens zijn persmomenten rondom het duel tussen AZ en PSV (1-2). De journalist doet een behoorlijk boekje open over de trainer van PSV. “Peter Bosz is een hele vervelende man. Hij is heel moeilijk om te interviewen en vindt het leuk om het andere mensen moeilijk te maken.”

“Ik houd niet van mensen die het leuk vinden om het leven moeilijk te maken”, gaat Van Gangelen verder. Vervolgens gaat hij dieper in op hoe hij interviews met Bosz aanpakt. “Als je hem gaat spreken, moet je beter bewapend zijn.”

Van Gangelen geeft aan dat hij collega Wouter Bouwman (33), die namens ESPN aanwezig was in Alkmaar, naderhand tips heeft gegeven. “Je gaat naar AZ-PSV, dat is echt een topwedstrijd, dus dan moet je eigenlijk van tevoren al bedenken dat Peter Bosz over bepaalde dingen niets meer wil zeggen. Je weet dat hij korte antwoorden gaat geven, dus dan moet je per definitie geen ja-neevragen stellen.”

“Ook moet je altijd een alternatief hebben op de vraag die je daarvoor gesteld hebt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je inhoudelijk zo sterk bent dat je niet nat gaat”, aldus Van Gangelen, die aangeeft dat verslaggevers mee kunnen luisteren met de analisten in de studio. Hij ziet dat als een extra hulpmiddel.

Van Gangelen trekt een conclusie. “Mijn gouden tip is: kom zwaar bewapend ten tonele, zodat je op alles terug kunt komen dat je nodig hebt. Denk niet alleen maar aan de wedstrijd die gespeeld gaat worden, maar ook aan wat er eerder is gebeurd. Overleg met de redactie en kom zo sterk mogelijk over.”