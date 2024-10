Jan Joost van Gangelen heeft vermoeden dat Nederlands elftal-speler op de verkeerde positie speelt

Jan Joost van Gangelen ziet in Joshua Zirkzee niet echt een nummer 9, zo vertelt de presentator tijdens de nabeschouwing van Hongarije - Oranje bij ESPN. Hans Kraay junior kan zich niet helemaal vinden in de woorden van zijn collega.

Kraay junior had, als hij in de schoenen van de bondscoach had gestaan, een wissel doorgevoerd in de rust. “Ik zou het wel fijn vinden als Zirkzee een beetje steun krijgt in de punt en dat je (Brian, red.) Brobbey erbij zet en dat hij er een beetje omheen kan zwerven.”

“Zirkzee is geen targetman en dat mag je ook niet van hem verwachten”, houdt Kraay junior een vurig pleidooi voor de spits. “Hij is een hele sierlijke nummer 9 die met een beetje ruimte uitstekend kan voetballen.” Van Gangelen gaat niet mee in de lofzang van zijn collega.

De presentator wijst daarbij naar het rugnummer dat de spits van Manchester United bij het Nederlands elftal draagt. “Hij heeft rugnummer 10 op zijn rug staan en dat zegt mij eigenlijk altijd wel genoeg, want dat is het misschien ook wel meer”, doelt Van Gangelen op de positie van de aanvallende middenvelder.

“Hij is geen echte targetman, maar hij is ook geen 10”, voert Kraay junior aan als argument. “Hij is een mooie 9,5, maar vanavond was hij dat niet.” Van Gangelen trekt de vergelijking met andere Oranje-spitsen: Brobbey en Wout Weghorst.

“Als die erin komen is er een soort gretigheid, bij sommige nummer 9’s zie je dat verbetene. Bij Zirkzee denk je altijd: dat is een lekkere speler voor een zaalvoetbalteam of het strandvoetbal, maar ik weet niet…”

“Je mag niet van Zirkzee verwachten dat hij met stoom uit zijn oren op het veld staat en kopduels uit gaat vechten”, pleit Kraay junior nog steeds in verdediging van de spits. “Bij tegenstanders met meer ruimte in de rug kan hij uitstekend fungeren.”