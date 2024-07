James Rodríguez gidst Colombia naar halve finale Copa América met twee assists en een goal in één helft

Colombia heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finale van de Copa América. Los Cafeteros waren in het State Farm Stadium in Glendale, Arizona met liefst 5-0 te sterk voor Panama. James Rodríguez blonk uit met twee assists een benutte strafschop. Nooit eerder wist een speler op de Copa América in de eerste helft direct betrokken te zijn bij drie goals. Jhon Cordoba, Luis Díaz, Richard Ríos en Miguel Borja maakten het feest compleet voor Colombia, dat het in de halve finale opneemt tegen Uruguay of Brazilië.

Al in de achtste minuut wist Colombia de score te openen. James schilderde een hoekschop op het hoofd van Jhon Cordoba, wiens krachtige kopbal niet te stoppen was: 1-0. Panama probeerde al snel wat terug te doen. José Fajardo werd bereikt in de diepte, kapte zijn man uit en schoot over en naast.

Na een klein kwartier had Díaz een fraai steekpassje in huis op Jhon Arias, die was vertrokken aan de linkerkant van het veld. De vleugelspeler van Fluminense snelde de zestien in en werd onderuitgehaald door Orlando Mosquera. De Panamese goalie moest dat bekopen met een strafschop. James pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot keihard raak: 2-0.

Het zat Panama ook niet altijd mee. Een scherpe vrije trap belandde bij Roderick Miller, die goalie Camilo Vargas in eerste instantie klopte, maar de pech had dat zijn poging via de binnenkant van de paal én Vargas uit de doelmond verdween. Panama bleef bij vlagen gevaarlijk, maar het was simpelweg niet effectief genoeg.

Vijf minuten voor rust viel de definitieve beslissing. Colombia kreeg een vrije trap, die snel genomen werd door James. Díaz stond net geen buitenspel en rondde met een fraaie lob af over de kansloze Mosquera: 3-0.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Panama blafte hier en daar, maar beet niet. Zo zette Fajardo te veel kracht achter zijn inzet, waardoor hij over schoot. Eduardo Guerrero wist de spanning evenmin terug te brengen: zijn schot ging naast de verkeerde kant van het Colombiaanse doel.

Halverwege de tweede helft drukten los Cafeteros het kwaliteitsverschil verder uit. Een diepe bal belandde bij Daniel Muñoz, die door José Cordoba onderuit werd gehaald in de zestien. Arbiter Maurizio Mariani paste de voordeelregel toe en wachtte met het geven van een strafschop. Dat bleek een uitstekende beslissing, daar Ríos vanaf een meter of twintig heerlijk raak schoot met een droge knal in de verre hoek: 4-0.

Cordoba kreeg een prima mogelijkheid om zijn tweede treffer van de avond te maken. Echter miste hij de bal compleet, waarmee hij een enorme kopkans onbenut liet. Beide ploegen verschenen nog dreigend voor de doelen, maar van spanning was geen enkele sprake meer en beide ploegen leken het wel welletjes te vinden. Toch kwam er nog strafschop, nadat José Cordoba ex-PSV'er Santiago Arias torpedeerde in de zestien. De strafschop werd feilloos benut door Borja: 5-0.

