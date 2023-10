Jadon Sancho hard op weg naar de uitgang bij Manchester United

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 00:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:26

Jadon Sancho is hard op weg naar een winters vertrek bij Manchester United, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaan stelt dat de lucht tussen de Engelsman en manager Erik ten Hag nog altijd niet geklaard is. Een vertrek in de aanstaande transferperiode lijkt dan ook onvermijdelijk.

Sancho is al even uit beeld bij United. De aanvaller ligt al geruime tijd overhoop met Ten Hag. De vleugelspits werd in september vanwege tegenvallende prestaties op de training buiten de selectie van United gehouden door Ten Hag, waarna Sancho op sociale media openlijk kritiek uitte op de manager. Sindsdien is de buitenspeler persona non grata in Manchester.

Op 26 augustus speelde Sancho zijn laatste wedstrijd voor the Mancunians, toen het elftal van Ten Hag met 3-2 won van Nottingham Forest. Zolang de aanvaller weigert zijn excuses aan te bieden zal de situatie ook niet veranderen. Dat eerste wil de aanvaller tot op heden niet doen. Eerder meldde journalist Jacque Talbot dat Sancho verbolgen is, daar de flankspeler ervan is overtuigd dat Ten Hag zijn miljoenenaankoop Antony als ‘lievelingetje’ beschouwt.

Eerder op donderdag wist Manchester Evening News te onthullen dat Sancho niet aanwezig was bij de fotosessie van het eerste elftal. Op trainingscomplex Carrington was Sancho een opvallende aanwezige bij de eerste teamfoto sinds het seizoen 2014/15.

Ondertussen zou Sancho nog altijd niet fit zijn. Bij United vraagt men zich af hoeveel de rechtspoot eraan doet om terug te keren in de selectie van Ten Hag. Volgens The Guardian zijn nu ook Sancho’s teamgenoten klaar met zijn houding. De Manchester Evening News wist toe te voegen dat zijn beste vrienden bij United hem adviseren om vrede te stichten met Ten Hag.

Of dat er nog van gaat komen, is zeer de vraag. Alles wijst op een exit van de Engels international. Volgens ESPN wil Borussia Dortmund oudgediende Sancho uit zijn lijden verlossen. De Engelsman ligt bij United nog tot medio 2026 vast, waardoor de Duitse club in eerste instantie meer ziet in een huurdeal.

De Duitse club verkocht Sancho eerder aan Man United voor de lieve som van 85 miljoen euro. Sancho kwam met hoge verwachtingen binnen op Old Trafford, maar wist die nooit helemaal waar te maken. In 82 duels kwam hij tot slechts 12 goals en 6 assists. Eerder werden ook Barcelona en Juventus genoemd als kandidaten om Sancho te huren, maar rondom die clubs is het inmiddels angstvallig stil.