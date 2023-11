Jade Anna lijkt relatie met Taylor te bevestigen met story tijdens Ajax-Vitesse

Zondag, 26 november 2023 om 10:40 • Bart DHanis • Laatste update: 10:42

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Bijna niemand twijfelde er nog aan dat Kenneth Taylor een relatie heeft met Jade Anna van Vliet. De twee werden samen gespot in Antwerpen en op Schiphol, maar op social media liet het liefdeskoppel nog niets zien over hun kersverse relatie, tot zaterdagavond.

Zaterdagavond leek Jade Anna de geruchten te bevestigen met een story op Instagram. Ze plaatste eerst een selfie vanaf de tribune en vervolgens een foto van het scorebord met de uitslag: 5-0. Ook werd ze door meerdere oplettende Ajacieden gespot op de tribune.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanwezigheid van Jade Anna lijkt Taylor goed te doen. De middenvelder van Ajax beleeft geen goed seizoen, maar blonk uit met een assist en een doelpunt tegen Vitesse. Hij werd in de Johan Cruijff ArenA verkozen tot Man of the Match.

Jade Anna is een influencer en YouTuber. Op Instagram heeft ze één miljoen volgers en op YouTube hebben 282.000 mensen zich op haar kanaal geabonneerd. Ze was de laatste jaren samen met Giovanni Latooy, op internet beter bekend als Gio.