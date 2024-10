Jaarcijfers PSV zijn groot succes: miljoenen euro's winst in kampioensjaar

PSV heeft in het seizoen 2023/24 bijna tien miljoen euro winst gemaakt, zo blijkt uit de jaarcijfers die maandag officieel zijn gepresenteerd. Het eigen vermogen steeg naar 40 miljoen euro. Er is naast sportief succes met de landstitel dus ook op financieel gebied goed nieuws voor de Eindhovenaren.

De clubleiding benadrukt dat de winst niet alleen door de successen op het veld komt. Een recordomzet wat betreft de merchandising, kaartverkoop en goed werk van de commerciële afdeling hebben daar ook een groot aandeel in. De totale kosten van ruim 140 miljoen euro zijn hierdoor ruimschoots gedekt.

Het avontuur in de Champions League, dat eindigde in de achtste finale, leverde PSV 51,3 miljoen euro op. Dat is overigens afgezien van recettes. Met de kaartverkoop werd 25 miljoen euro binnengeharkt, terwijl dat een jaar eerder nog 18,5 miljoen euro was. De merchandise ligt nu op 10,3 miljoen euro per jaar. De totale commercie van PSV bedraagt momenteel 38,2 miljoen euro.

Vanwege een omzetstijging van vijftig procent realiseerde PSV vorig seizoen een recordomzet van meer dan 152 miljoen euro. De Eindhovenaren maken daarnaast melding van een positief operationeel resultaat van elf miljoen euro.

Transfers

Op het gebied van transfers boekte PSV een winst van 2,7 miljoen euro. Ibrahim Sangaré werd voor 35 miljoen euro verkocht aan Nottingham Forest. Daarnaast hield de kampioen uit Eindhoven miljoenen over aan de verkoop van Erick Gutiérrez, Xavi Simons en Yorbe Vertessen. Daar tegenover stond de komst van onder meer Noa Lang en Jerdy Schouten.

Verwachting

PSV verwacht vanwege deelname aan de Champions League ook in het seizoen 2024/25 een positief operationeel resultaat te kunnen boeken. Er is in dit boekjaar nog geen positief transferresultaat. De transfers van Jordan Teze en Jason van Duiven zijn onvoldoende om de totale afschrijvingskosten te dekken.

''De ambitie is om ook dit seizoen een netto winst te realiseren en het eigen vermogen verder te versterken'', kijkt de leiding van PSV in het persbericht van maandag hoopvol naar de toekomst.