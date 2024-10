Ismael Saibari vervangt Joey Veerman bij PSV; Noa Lang andermaal bankzitter

Trainer Peter Bosz van PSV heeft de opstelling voor het duel met Sporting Portugal bekendgemaakt. Ismael Saibari is de vervanger van de geblesseerde Joey Veerman. Noa Lang moet het andermaal doen met een reserverol. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Walter Benítez is de doelman van PSV, dat ten opzichte van de 0-2 zege op Willem II met dezelfde verdediging aantreedt: Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Veerman staat zeker een maand aan de kant met een liesblessure. Dat levert tegen Sporting een basisplaats op voor Saibari, die op zijn beurt moest wachten nadat hij terugkwam van zijn blessure. Jerdy Schouten en Guus Til vormen de rest van het middenveld.

Doordat Til mag blijven staan, blijft Lang op de bank zitten. De vleugelaanvaller deed tegen Willem II de volledige tweede helft mee, maar wacht dus nog altijd op zijn basisrentree. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de spits, terwijl Johan Bakayoko en Malik Tillman de flankspelers van dienst zijn.

Na de 3-1 nederlaag tegen Juventus hoopt PSV tegen de Portugezen zijn eerste driepunter in de Champions League dit seizoen bij te schrijven. Bosz is zich echter bewust van de kracht van Sporting en trainer Rúben Amorim. “Toen hij net was aangesteld, speelde ik met Lyon een vriendschappelijke wedstrijd tegen ze. We werden daar echt weggeblazen", weet Bosz.

Net als PSV wist Sporting zijn eerste zeven competitiewedstrijden van het seizoen winnend af te sluiten. Amorim liet zich dan ook lovend uit over Bosz. "De teams van Bosz denken altijd vooruit. Dus ik verwacht twee teams met elk een andere cultuur, maar wel dezelfde spelopvatting."

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling Sporting Portugal: Israel, Debast, Diomande, Inácio, Geny, Hjulmand, Morita, Nuno Santos, Quenda, Trincão, Gyökeres.