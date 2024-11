Marokko heeft zondag goede zaken gedaan in de kwalificatie voor de Afrika Cup. De Leeuwen van de Atlas waren al zeker van plaatsing voor het eindtoernooi, maar stelden vrijdagavond met een 1-5 overwinning op Gabon ook nog eens de groepswinst veilig. Brahim Díaz was de grote man met twee treffers in een tijdsbestek van twee minuten, terwijl Ismael Saibari in de slotfase tekende voor zijn eerste interlandtreffer.

Bijzonderheden:

Marokko kende een valse start, daar Gabon via Denis Bouanga al na vier minuten de leiding greep. De aanvaller maakte zich makkelijk los van Achraf Hakimi en vond prachtig de verre hoek: 0-1.

Twintig minuten later was de wedstrijd echter helemaal omgedraaid. Binnen een tijdsbestek van zes minuten sloeg Marokko drie keer toe. Eerst was Jamal Harkass met een kopbal verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waarna Brahim Díaz met twee alerte intikkers goed was voor de 1-2 en 1-3.

In de slotfase liep Marokko nog uit naar een ruime overwinning. Invaller Youssef En-Nesyri tekende op aangeven van Saibari voor de 1-4, waarna Saibari zelf de 1-5 eindstand op het bord zette. De middenvelder van PSV passeerde op schitterende wijze twee verdedigers langs de achterlijn en schoot vervolgens hoog en hard raak.