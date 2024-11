Is PSV voorbijgestreefd? ‘Ajax speelt het beste voetbal van Nederland’

Ajax speelt het beste voetbal van Nederland, zo beweert journalist Henk Spaan in zijn vaste rubriek namens Het Parool. De columnist, die bekendstaat om zijn voorkeur voor Ajax, is onder de indruk van het elftal van Francesco Farioli.

Spaan is in de wolken na de 5-0 zege van Ajax op Maccabi Tel Aviv. “Ik dacht niet dat ik dit al zou durven zeggen, nu Farioli pas een maand of vier bezig is, maar daar gaat ie: Ajax speelt op dit moment het beste voetbal van Nederland.”

De journalist lijkt van mening te zijn dat Ajax rivaal PSV voorbij is gestreefd. “Lullig voor Peter Bosz die eerst binnendoor werd gepasseerd door Arne Slot en nu buitenom door Francesco Farioli”, schrijft Spaan.

Spaan licht spits Brian Brobbey in het bijzonder uit. De Oranje-international krijgt een 9 voor zijn optreden tegen Maccabi. “Brobbey had twee assists, en wat voor assists, en een doelpunt met een schot dat taalarmen de term ‘kiezelhard’ zouden meegeven.”

“Liever wil ik oorspronkelijke metaforen horen die de klasse van Brobbey beschrijven. Zoals: ‘Ik zou willen dat hij mijn tafelbroeder was op een vriendenmaal.’ Iedereen gunt Brobbey alles. Hij is je grote broer. Naar hem kijkend, ligt de langzame traan altijd op de loer”, aldus Spaan.

Brobbey is door bondscoach Ronald Koeman opnieuw opgeroepen voor het Nederlands elftal. Maandag mag de fysiek sterke spits zich melden in Zeist voor interlands tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

Zondag reist Brobbey eerst nog met Ajax af naar Enschede. De Amsterdammers gaan om 14.30 uur op jacht naar drie punten tegen FC Twente. Vorig jaar mei deelde teamgenoot Steven Berghuis een klap uit aan een supporter van de Tukkers, nadat Brobbey onderweg naar de bus racistisch bejegend werd.