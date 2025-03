Is dit de misser van het seizoen in de Eredivisie, bij PSV - sc Heerenveen?

PSV slaagde er zaterdagavond in de openingsfase van de Eredivsiie-wedstrijd tegen sc Heerenveen niet in om te scoren. De Eindhovenaren kregen daarvoor wel een gigantische kans, die volledig verprutst werd.

Er is PSV alles aan gelegen om revanche te nemen voor de historische 1-7 nederlaag in de Champions League tegen Arsenal. De ploeg van Peter Bosz begon ook sterk aan de wedstrijd tegen Heerenveen, dat direct onder druk kwam te staan in het Philips Stadion.

In de vijfde minuut had PSV de score moeten openen. Mauro Júnior stuurde Guus Til de diepte in. De middenvelder werd van de bal gezet door Mats Köhlert, waarna de bal gelukkig voor de voeten viel bij Luuk de Jong. De spits van PSV had de bal voor het intikken, maar raakte het zijnet.

Het felbegeerde doelpunt van PSV viel in de veertigste minuut alsnog. Til gaf uit de volley een perfecte lage voorzet op Ismael Saibari, die alert binnentikte: 1-0.

In de rust werd de misser van De Jong besproken bij De Eretribune op ESPN. "PSV begon goed, alleen als je die kans krijgt van De Jong moet hij wel zitten", aldus Tommie van der Leegte, oud-middenvelder van de club. "Dan voetbal je daarna makkelijker. Dan moet Heerenveen iets gaan doen en kan PSV misschien makkelijker voor de tweede goal gaan."