Invaller Memphis Depay draagt met fraaie assist bij aan slotakkoord bekerzege Corinthians

Memphis Depay heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) zijn eerste assist als speler van Corinthians gegeven. De dertigjarige aanvaller fungeerde als aangever bij een treffer van Pedro Henrique, die daarmee de eindstand tegen Fortaleza in de Copa Sudamericana op 3-0 bepaalde. Corinthians had het heenduel een week eerder al met 0-2 gewonnen.

Corinthians stond na de uitzege al met één been in de halve finale van de Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League.

Memphis maakte afgelopen weekend al zijn competitiedebuut voor Corinthians. Hij viel na rust in tegen Atlético Club Goianiense en kreeg toen één grote kans die hij niet wist te verzilveren. Gelukkig voor hem won Timão de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel ruimschoots met 3-0.

Dinsdagnacht viel Memphis in de 65ste minuut in voor Angel Romero, die Corinthians in de eerste helft op voorsprong had geschoten. Igor Coronado verdubbelde na een klein uur spelen de marge naar 2-0, waarna trainer Ramón Díaz het tijd vond voor een invalbeurt van Memphis.

De Oranje-international zorgde in de 81ste minuut voor een fraai slotakkoord door de bal op een presenteerblaadje te geven aan doelpuntenmaker Paulo Henrique.

Memphis kapte de bal na een schijnschot eerst terug van zijn linker naar zijn rechterbeen en sleepte het leer vervolgens snel weer van rechts naar links, waarna hij het overzicht behield. Henrique werd vrijgespeeld en kon in een leeg doel binnenwerken: 3-0.

Aankomend weekend speelt Corinthians een lastige uitwedstrijd bij São Paulo, momenteel de nummer vijf van de Braziliaanse Série A. Corinthians staat na de competitiezege op Atlético Club Goianiense zeventiende, net onder de degradatiestreep. Wie Memphis met zijn club in de halve finales van de Copa Sudamerica treft is nog niet bekend.