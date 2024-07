Internationale voetbalfans reageren woest op vreemde actie Mbappé in de rust

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, die in de rust zijn shirtje ruilt met een tegenstander.

Internationale kijkers hebben vol onbegrip naar een actie van Kylian Mbappé gekeken. Halverwege de wedstrijd tegen Spanje in de halve finale van het EK keek Frankrijk aan tegen een 2-1 achterstand door toedoen van Dani Olmo en Lamine Yamal.

Ondanks de achterstand pakt Mbappé zijn kans en wisselt hij het shirt met een speler van de Spaanse ploeg. Mogelijk heeft hij in de rust het shirt gewisseld met Fabián Ruiz, voormalig ploeggenoot bij Paris Saint-Germain. Dit is overigens niet helemaal zeker.

Op sociale media wordt er door internationale voetbalfans vol onbegrip gereageerd op de shirtruil. “Waarom ruilt hij halverwege al zijn shirt met een Spanjaard?”, schrijft een X-gebruiker. “Zag ik Mbappé zojuist werkelijk zijn shirt ruilen in de rust? Dat kan niet”, zegt een ander. “Mbappé ruilt halverwege shirts met een Spanjaard. Geef ze maar een levenslange schorsing”, besluit weer een andere fan.

Kylian Mbappé swapped shirts with a Spanish player. ??pic.twitter.com/PmAJUsIwQZ — KMZ (@KM10Zone) July 9, 2024

A semi final of a major tournament between two European heavyweights, and a Spanish player swaps jerseys with Mbappé….at halftime? ?? #FRAESP #UEFA2024 pic.twitter.com/g6zkmtUoGu — Fionn Davenport (@fionndavenport) July 9, 2024

Mbappe is the most overrated player going! Then at half time swaps shirts with a Spain player!!! #SPAVSFRA #EURO2024 — Michael “wez” Weirich (@mikey88w) July 9, 2024

#France 2:1 down at halftime to #Spain in a Euro championships semi final …..and Mbappe swaps his shirt with a Spanish player!! What’s that about? Roy Keane will (rightly) be fuming!! #EURO2024 — banky70-22 (@fogartyp946) July 9, 2024

