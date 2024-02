Inter zet in directe confrontatie met Juventus grote stap richting Serie A-titel

Inter heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de landstitel in Italië. De ploeg was al koploper in de Serie A en rekende zondagavond af met nummer twee Juventus: 1-0. Een eigen doelpunt van Federico Gatti maakte het verschil. Door de overwinning staat Inter nu vier punten los van Juventus.

Bij Inter zater er drie Oranje-internationals op de bank. Voor Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen geldt op het moment dat ze niet verzekerd zijn van een basisplek, waar eerder in het seizoen De Vrij en Dumfries nog wel regelmatig aan de aftrap verschenen.

Aan de kant van Juventus was er een basisplaats voor ex-FC Groningen-speler Filip Kostic. De Serviër was in zijn tijd in de Eredivisie nog een aanvaller, in Turijn wordt hij steevast gebruikt als aanvallende linkervleugelverdediger.

Het eerste kwart van de wedstrijd was duidelijk voor Inter. De Milanezen wisten de tegenstander goed onder druk te zetten en Juventus kwam in de eerste helft dan ook niet verder dan twee geloste schoten.

Het veldoverwicht zou Inter nog in de eerste helft omzetten in een voorsprong. Een voorzet vanaf rechts van Nicolò Barella leek spectaculair te wonden binnengewerkt door Benjamin Pavard, die met een halve omhaal poogde de bal te raken. In de herhaling bleek echter dat de Fransman het leer niet toucheerde. Juventus-verdediger Gatti deed dat wel: 1-0 door een eigen doelpunt.

In de tweede helft veranderde er lang weinig aan het spelbeeld. Inter bleef de beter spelende ploeg en Juve liet na om succesvol te jagen op een gelijkmaker. la Vecchia Signora kwam, op een gefaalde poging van dichtbij van Dusan Vlahovic na, niet verder dan speldenprikjes.

Richting het einde van de wedstrijd was het zelfs Inter dat heel dicht bij een tweede treffer was. Na een snelle uitbraak belandde de bal bij de ingevallen Dumfries, die een voorzet op maat in huis had op Marko Arnautovic. De Oostenrijker hoefde de bal alleen maar binnen te tikken, maar hij vond doelman Wojciech Szczesny. De Vrij en Klaassen vielen nog in en zij hielpen Inter de overwinning over de streep te trekken.

